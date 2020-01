Giulia De Lellis: «Andrea Iannone non mi ha fatto la proposta di matrimonio. Ma io sono qui» (Di venerdì 24 gennaio 2020) Giulia De LellisGiulia De LellisGiulia De LellisGiulia De LellisGiulia De LellisGiulia De LellisGiulia De LellisGiulia De LellisNon potrebbe procedere meglio la storia d’amore tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone, tanto che nelle ultime settimane il gossip ha vociferato spesso di un matrimonio tra i due. L’autrice di Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!, però, ospite di Verissimo (la puntata andrà in onda sabato 25 gennaio), frena in modo categorico, almeno per il momento: «Non ho ancora ricevuto la proposta, ma solo quella di fidanzamento. Io sono qui». Al suo anulare sinistro, infatti, un anello brilla già da qualche tempo, ecco perché in molti si erano chiesti quando la coppia avrebbe fatto il grande passo. I pensieri, ad oggi, sono altri, focalizzati soprattutto sulla carriera di Iannone, finito nella bufera per un presunto caso di doping. «È un ... vanityfair

