El Desmarque: il Liverpool pensa a Fabian Ruiz se non arriva Isco (Di venerdì 24 gennaio 2020) Tramontate, almeno per il momento le piste spagnole, Fabian Ruiz sarebbe adesso nel mirino del Liverpool. Lo rivela il portale “El Desmarque”, secondo cui il centrocampista del Napoli sarebbe tra i desideri di Jurgen Klopp nel caso non si riuscisse a chiudere per Isco con il Real Madrid. I Reds si sarebbero già fatti avanti con Florentino Perez, ma la proposta da 56 milioni di euro sarebbe stata respinta. Secondo “El Desmarque”, infatti, Klopp avrebbe intravisto nelle qualità di Fabian Ruiz l’acquisto ideale per il suo centrocampo. L’attenzione del Liverpool si è così rivolta a Fabian, ma l’ex Betis potrebbe costare anche di più. Nonostante il brutto momento che sta vivendo nel Napoli senza riuscire a convincere dopo l’arrivo di Gattuso, servirà una proposta molto importante per avere il via libera da parte di De ... ilnapolista

