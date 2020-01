Di Marzio: dopo la cessione di Politano, l’Inter si regala Eriksen (Di venerdì 24 gennaio 2020) Si concretizzano gli effetti di quello che è stato definito l’asse Inter-Napoli. dopo la chiusura dell’affare Politano che passa al Napoli con un obbligo di riscatto di 20 milioni tra 18 mesi, l’Inter ha finalmente potuto chiudere anche la trattativa per Eriksen. Lo riporta l’esperto di calciomercato di Sky Gianluca Di Marzio L’Inter e il Tottenham hanno raggiunto un accordo sull’importo che i nerazzurri corrisponderanno agli Spurs per il trasferimento di Christian Eriksen. Le parti stanno definendo gli ultimi dettagli sulla cifra finale che dovrebbe arrivare a 20 milioni di euro: resta da capire se e con quanti bonus. Il danese è atteso in Italia all’inizio della prossima settimana. Si chiude dunque il cerchio, il club nerazzurro infatti aspettava di fare cassa, anche se tra 18 mesi con Politano, per poter reinvestire gli stessi soldi con ... ilnapolista

napolista : Di Marzio: dopo la cessione di #Politano, l’#Inter si regala #Eriksen L’Inter e il Tottenham hanno raggiunto un ac… - ciccionocera95 : Enzo arlotta dopo il tweet di di marzio @EnzoArlotta29 - IlfuEelst : Di Marzio dopo un mese e 20 mila articoli al giorno,il tutto condito anche con un viaggio in Inghilterra fatto appo… -