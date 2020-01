Di Maio (assediato) fa un passo indietro… Ma può tornare ai vertici del M5s (Di venerdì 24 gennaio 2020) Luigi Di Maio annuncia le dimissioni dal Movimento 5 Stelle ma pensa alla strategia per tornare in sella. La resa dei conti si giocherà agli Stati Generali. Nel lungo discorso (un’ora circa) con cui Luigi Di Maio ha rassegnato le dimissioni da capo politico del Movimento 5 Stelle, il ministro degli Esteri ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Ha fatto un sacrificio che denota responsabilità ma lo ha fatto per provare a mettere fine alla crisi del Movimento 5 Stelle. E non a caso l’ormai ex leader politico ha riservato gli attacchi più duri ai traditori, a quelloi che hanno tradito la causa e gli ideali del MoVimento. Insomma, Di Maio ha fatto un passo indietro ma non avrebbe voluto. Ha semplicemente fatto l’unica cosa che poteva fare. Quello che al momento è poco chiaro è cosa possa fare Di Maio nel futuro. Lui afferma con convinzione, tra gli ... newsmondo

