Cosa sono le polveri sottili e perché rappresentano un pericolo per la nostra salute (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il termine “polveri sottili” (particolato atmosferico) introduce già efficacemente il senso della loro pericolosità. sono proprio le loro dimensioni a essere un potenziale pericolo per la nostra salute. Penetrano infatti con facilità nei polmoni, fino a raggiungere i vasi sanguigni. Le conseguenze non si limitano a emergere sui tessuti polmonari, ma raggiungono anche il cuore. Le più pericolose sono dette “particelle fini”: PM2,5 (dove “PM” sta per “particolato” e il numero si riferisce al diametro in micron), quelle “grossolane” (PM10) si limitano a rappresentare un problema di irritazione a occhi, naso e gola. Esiste un indice della qualità dell’aria denominato (AQI) che permette ai ricercatori di fornire una misura degli effetti di queste particelle, in un arco di tempo che può andare da poche ore a diversi giorni. Secondo l’Epa (Agenzia ... open.online

