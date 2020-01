Chiama in banca perché non arriva la pensione, la risposta è assurda: “Guardi che lei è morto” (Di venerdì 24 gennaio 2020) “Guardi che lei è morto”. Dev’essere stata questa, più o meno, la paradossale risposta che è stata data ad un pensionato di Ponte nelle Alpi, in provincia di Belluno da parte della banca. L’incredibile vicenda di Gaetano Costantini Quando il signor Gaetano Costantini, un pensionato 73enne residente nella frazione Pian di Vedoia, si è preoccupato non riuscendo a prelevare da uno sportello bancomat, ha realizzato che la pensione non gli era ancora stata accreditata. Il giorno dopo ha quindi deciso di Chiamare la filiale locale della sua banca per avere delucidazioni, e qui è avvenuta l’incredibile scoperta: per la banca il signor Gaetano era morto. Sembra una storia assurda da raccontare, ma lì in zona c’erano realmente 3 Gaetano Costantini. Il primo è morto un paio di anni fa, il secondo è morto nel dicembre 2019 a 86 anni e il terzo, il nostro protagonista vivo e vegeto, ha ... thesocialpost

