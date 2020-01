Ultime Notizie Roma del 23-01-2020 ore 14:10 (Di giovedì 23 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Roberta Frascarelli 5 città italiane Frosinone Milano Padova Torino a Treviso hanno sforato per ben 18 volte a gennaio i limiti di pm10 le polveri sottili e quanto emerge dal rapporto malaria di Legambiente Che precisa che si piattino male anche Napoli e Roma nel 2019 ricorda l’associazione sono stati 26 centri urbani fuorilegge per polveri sottili sia per l’ozono prima Torino con 147 giornate fuori legge sulla prescrizione noi votiamo per difendere una proposta del governo Renzi Gentiloni ci sono due lì in ballo e noi stiamo con la legge dei nostri governi se si vuole evitare tutto questo il ministro Bonafede cambi la sua proposta che è un obbrobrio lo ha detto Matteo Renzi Che aggiunge noinon stiamo spaccando nulla ma stiamo solo difendendo il nostro lavoro il lavoro fatto ad Enrico Costa quando era ... romadailynews

