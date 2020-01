Torino, Zaza può partire: contatti con il Villarreal (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il Villarreal ha incontrato l’agente di Zaza per sondare la disponibilità al trasferimento dal Torino: gli aggiornamenti Il Villarreal è piombato su Simone Zaza, attualmente incerto del suo futuro al Torino. L’agente dell’attaccante granata ha incontrato nella giornata odierna i dirigenti del club spagnolo. Come riportato da Sky Sport, si è trattato di un dialogo interlocutorio per sondare la disponibilità di Zaza. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

