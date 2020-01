Tennis: la Rai trasmetterà le ATP Finals di Torino in chiaro dal 2021 al 2023! Colpo a sorpresa della tv di Stato (Di giovedì 23 gennaio 2020) Con un Colpo che ha generato una notevole dose di sorpresa, la Rai si è assicurata i diritti per la trasmissione delle ATP Finals dal 2021 al 2023, e cioè nelle prime tre edizioni in cui il torneo tra i migliori otto giocatori dell’anno si disputerà a Torino. Si tratta di una novità che cambia decisamente le carte in tavola per quanto riguarda la trasmissione delle prime volte della manifestazione di fine anno in Italia. Nella prima metà del 2019, quando fu annunciato il celebre scambio di diritti tra Sky e SuperTennis, il presidente FIT Angelo Binaghi annunciò che il canale federale avrebbe acquisito anche i diritti in chiaro delle Finals per tutto il quinquennio 2021-2025 (quello di permanenza delle Finals nel nostro Paese), mentre invece non risulta che abbia presentato alcuna offerta in merito. La Rai ha stretto l’accordo per il triennio 2021-2023 con ATP Media, il ramo ... oasport

