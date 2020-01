Taglio dei parlamentari, referendum in primavera? (Di giovedì 23 gennaio 2020) Via libera della Cassazione per il referendum sul Taglio dei parlamentari. Urne aperte probabilmente tra maggio e giugno. ROMA – Via libera da parte della Cassazione al referendum per il Taglio dei parlamentari. La Corte Suprema ha dato il proprio assenso alla votazione per la legge approvata da parte del governo giallorosso. Il testo ora passa alla Consulta per poi indire il giorno del referendum in caso di via libera anche da parte dell’ultimo grado di giudizio. Il voto dovrebbe avvenire in primavera tra maggio e giugno. Non è esclusa una possibile unione con le amministrative. referendum in primavera Dopo la presentazione delle firme in Cassazione, la Corte Suprema avrà un mese di tempo per dare il proprio consenso. Subito dopo la palla ritornerà in mano al Governo che ha sessanta giorni di tempo per indire il referendum che a questo punto dovrebbe essere ... newsmondo

