Spot su Salvini durante Juve-Roma, Pd e Iv contro la RAI. Vespa: "Una svista della redazione" Polemiche per lo Spot con Matteo Salvini durante l'intervallo della partita di Coppa Italia Juventus-Roma. Bruno Vespa: "svista della redazione". Monta la polemica sulla pubblicità su Matteo Salvini nell'intervallo di Juventus-Roma, partita di Coppa Italia in onda su RAI 1. Alla fine del primo tempo, nella fascia pubblicitaria è stato inserito lo Spot di Porta a Porta con un'anticipazione dell'intervista di Bruno Vespa al leader della Lega. Protestano il Partito democratico e Italia Viva. La pubblicità di Matteo Salvini durante l'intervallo di Juve-Roma A scatenare e polemiche è lo Spot di Porta a Porta mandato in onda tra il primo e il secondo tempo di Juventus-Roma, partita di Coppa Italia in onda sul primo canale. La pubblicità del programma di Bruno Vespa, in onda al termine della partita, ha mostrato un'anticipazione

