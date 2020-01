Spagna, la tempesta Gloria porta con sé 9 morti (Di giovedì 23 gennaio 2020) In Spagna la tempesta Gloria ha mietuto vittime: sono infatti 9 i morti Il bilancio dei morti per la tempesta Gloria in Spagna è salito a 9 ed ha portato con sé anche diversi dispersi (5) soprattutto tra le Baleari e la costa catalana. Le ultime due vittime sono un uomo di cui si sta … L'articolo Spagna, la tempesta Gloria porta con sé 9 morti proviene da www.inews24.it. inews24

