Scambio Allan Vecino, fumata grigia: gli aggiornamenti (Di giovedì 23 gennaio 2020) C’è pessimismo intorno alla possibilità di uno Scambio tra Inter e Napoli che coinvolgerebbe Vecino e Allan. I dettagli Difficilmente il Napoli e l’Inter troveranno un accordo per lo Scambio Allan-Vecino. Questa la sentenza giunta dagli studi di Sky Sport sull’asse di mercato fra i partenopei e i nerazzurri. I motivi sono i seguenti: l’eccessiva valutazione del brasiliano da parte del Napoli e la volontà dell’uruguaiano di lasciare la Serie A in caso di divorzio con il club meneghino. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

DiMarzio : Su #Allan insiste Ancelotti per l’@Everton ma oggi @Inter e @sscnapoli hanno iniziato a parlare di un altro scambio… - FBiasin : Mercato #Inter Escluso lo scambio #Allan-#Vecino. Per #Eriksen al momento il club mantiene l'offerta da 15 milion… - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, non solo l'#Everton per #Allan: idea scambio con #Vecino ?? -