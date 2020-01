Sardine a Bibbiano contro Salvini: “Questa piazza si è fatta da sola” (Di giovedì 23 gennaio 2020) In contemporanea con il comizio di Matteo Salvini anche le Sardine si sono radunate a Bibbiano, comune ormai divenuto il simbolo di queste elezioni regionali in Emilia Romagna. A circa 200 metri dalla piazza leghista, le Sardine hanno scandito lo slogan “Bibbiano non si lega” e ribadito di essere li per difendere la cittadina emiliana dalla gogna mediatica a cui è stata sottoposta negli ultimi mesi dagli esponenti del centrodestra. Sardine a Bibbiano contro Salvini In apertura di manifestazione, due attivisti reggiani del popolo delle Sardine hanno manifestato il loro entusiasmo per quello che è l’affondo finale contro il sistema di propaganda leghista: “Siamo tantissimi, un mare colorato. Le Sardine hanno inceppato la macchina dell’odio. Noi abbiamo scelto come farlo ma questa piazza si è fatta da sola, ed è bastato uscire di casa e andare nel mondo ... notizie

