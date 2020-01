Rischio burnout, anche le suore soffrono lo stress (Di giovedì 23 gennaio 2020) anche le suore soffrono lo stress, e in questo il “gender gap” ha il suo peso. Il campanello d’allarme arriva dall'Uisg, l'Unione internazionale delle Superiori generali, come riporta il mensile femminile dell'Osservatore Romano “Donne Chiesa Mondo” citando i risultati di un workshop tenuto a Roma. Nell’elencare i problemi della vita religiosa femminile, dagli abusi sessuali a quelli di potere, dalla gestione dei beni alla pesantezza di strutture antiche di secoli, la direttrice del laboratorio suor Maryanne Lounghry aggiunge un ulteriore elemento di difficoltà per le consacrate: “La disparità di genere è uno dei nodi, non dobbiamo limitarci a intervenire sul singolo caso ma considerarci all'interno di un ecosistema”. Risposte spirituali e cure psicologiche E sempre più spesso, denuncia il workshop, queste pressioni si traducono in burnout, ovvero in sindrome da stress da lavoro, tanto ... tg24.sky

