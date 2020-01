Noi, nasce una rete collaborativa sull’Open Innovation in Campania e nel Sud (Di giovedì 23 gennaio 2020) Un network tra università, mondo della ricerca, scuole, imprese e istituzioni è il primo dei progetti lanciati dal NOI-Napoli Open Innovation, nel corso del convegno all’Hotel Mediterraneo di Napoli per celebrare i primi dieci anni di attività e proiettarsi nel prossimo decennio. “NOI-Napoli Open Innovation – sottolinea il presidente Costantino Formica – è un’Associazione indipendente, senza scopo di lucro, che annovera tra i soci docenti universitari, imprenditori, professionisti, docenti della comunicazione e della formazione. Grazie all’integrazione tra queste diverse competenze, l’Associazione ha messo a punto, in questi dieci anni, iniziative focalizzate all’Open Innovation nel campo dell’educazione, della formazione, del sostegno alle imprese ed ai processi di internazionalizzazione”. L’incontro, dedicato a “L’innovazione a Napoli e in Campania”, è stato un’importante ... ildenaro

