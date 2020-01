Maxi operazione antidroga in Calabria: 16 arresti (Di giovedì 23 gennaio 2020) Reggio Calabria, 23 gen. (askanews) – Tredici milioni di dosi sequestrate per un valore sul mercato dello spaccio di 100 milioni di euro. Nella provincia di Reggio Calabria ed in altre del territorio nazionale è in corso una vasta operazione dei Carabinieri in esecuzione di un provvedimento di custodia cautelare nei confronti di numerose persone accusate a vario titolo di coltivazione, detenzione, acquisto e cessione di sostanza stupefacente, detenzione illegale e porto in luogo pubblico di armi da guerra e comuni da sparo e ricettazione. “Sono 16 i destinatari di misura cautelare”, ha spiegato il tenente colonnello Andrea Milani. L’organizzazione, che aveva base nel territorio della piana di Gioia Tauro, aveva strutturato in maniera intensiva e industriale la produzione di marijuana. Quasi 13 milioni di dosi coltivate nei campi dell’area di Gioia Tauro e ... notizie

M5S_Europa : Per anni abbiamo denunciato che in Sicilia alcuni fondi Europei andassero direttamente alla Mafia. Nessun giornale… - CalabriaPage : Maxi operazione antidroga in Calabria: numerosi arresti e 13 milioni di dosi sequestrate - LameziaClick : Maxi operazione antidroga in Calabria: numerosi arresti e 13 milioni di dosi sequestrate -