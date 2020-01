Matteo Politano beccato con Ginevra Sozzi: nozze finite con Silvia? (Di giovedì 23 gennaio 2020) Matteo Politano è stato beccato in dolce compagnia e, secondo indiscrezioni, sarebbe finito il suo matrimonio con Silvia Di Vincenzo. Il calciatore sarebbe stato pizzicato in compagnia di un’ex fidanzata di Dybala, già nota alle cronache rosa. Matteo Politano e Ginevra Sozzi Secondo indiscrezioni Matteo Politano avrebbe dato inizio ad una liaison con Ginevra Sozzi, PR già nota per alcune delle sue passate liaison. I due sono stati paparazzati mentre passeggiavano insieme al cane di lei, un cucciolo di labrador, e sembra quindi chiaro che le nozze tra Politano e Silvia Di Vincenzo siano definitivamente naufragate. Stando a indiscrezioni i due starebbero insieme già da qualche mese e la moglie del calciatore (con cui è convolato a nozze nel 2018) lo avrebbe scoperto attraverso un investigatore privato. Sarà vero? Per il momento non ci sono state conferme o smentite riguardanti la ... notizie

