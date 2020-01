M5S, Viglione: “Terra dei Fuochi, delibera conferma ritardi della Regione” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Con la delibera 20/2020 De Luca compie, finalmente, un’operazione verità sul caso, da lui stesso creato, del commissariamento dell’Area Vasta di Giugliano. Un atto tardivo, attraverso il quale la Regione avvia tutte le procedure necessarie per organizzare il passaggio dalla gestione commissariale a quella ordinaria, cosa che avrebbe dovuto già fare nello scorso mese di luglio. Con lo stesso atto, la Regione chiede un intervento normativo statale col quale consentire a De Biase di continuare la propria attività fino alla fine dell’anno. La delibera conferma che sebbene la giunta sapesse da tempo del passaggio di consegne dalle mani del commissario De Biase, non ha avviato nessuna azione né appostato alcun tipo di risorsa per farsi trovare pronta ad occuparsi del perimetro più ampio della Terra dei Fuochi”. E’ quanto dichiara il consigliere regionale e ... anteprima24

