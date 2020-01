LIVE Seppi-Wawrinka 6-4 5-7 2-5, Australian Open 2020 in DIRETTA: break dello svizzero nel sesto game del terzo set (Di giovedì 23 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI GIORGI-KUZNETSOVA 40-15 Risposta lunga di Wawrinka. 30-15 Servizio e dritto di Seppi. 15-15 Sbaglia la palla corta Seppi, non supera la rete. 15-0 Buona prima dI Seppi. 2-5 Wawrinka, break confermato. Seppi servirà per restare nel terzo set al cambio di campo. 40-0 Punto spettacolo di Wawrinka, che comanda con il dritto e poi copre perfettamente la rete di rovescio. 30-0 Prima vincente di Wawrinka. 15-0 Ace di Wawrinka. 2-4 break Wawrinka, che trafigge Seppi con la risposta incrociata vincente di dritto sulla seconda dell’altoatesino. 30-40 Palla break Wawrinka, ace di Seppi. 15-40 Due palle break Wawrinka, violentissima risposta di dritto, si è spostato per poterla giocare e metterla sulla riga. Seppi non può nulla. 15-30 Spinge con il rovescio e chiude di dritto incrociato Wawrinka. 15-15 Gran ... oasport

zazoomblog : LIVE Seppi-Wawrinka 6-4 1-2 Australian Open 2020 in DIRETTA: si seguono i servizi nel secondo set - #Seppi-Wawrinka… - zazoomblog : LIVE Australian Open 2020 risultati 23 gennaio in DIRETTA: Seppi battaglia con Wawrinka Giorgi in vantaggio su Kuzn… - zazoomblog : LIVE Seppi-Wawrinka 3-4 Australian Open 2020 in DIRETTA: un break per parte nel primo set - #Seppi-Wawrinka… -