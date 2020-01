LIVE Biathlon, 20 km individuale Pokljuka 2020 in DIRETTA: Johannes Boe torna e rimette tutti dietro! Fourcade battuto dopo un duello epico. Hofer a ridosso della Top 10 (Di giovedì 23 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.47 Si chiude qui questa DIRETTA LIVE. Appuntamento a domani per la 15 km femminile! Buon proseguimento su OA Sport. 15.45 Tredicesima piazza per Hofer, 2’26” dalla testa. Buona gara. 15.43 L’azzurro è negli ultimi metri, ci sono 2″ tra lui e Fak per la 12esima piazza. 15.41 Hofer tiene molto bene e ha solamente 10 seondi da Doll! 15.40 Riepilogando, una 20 km stellare ha sancito al meglio il ritorno di Johannes Boe, che vince in maniera incredibile con un’ultima serie irreale rispetto a un Fourcade perfetto. Fabien Claude a podio per la Francia, davanti al sorprendente Nawrath, Dale, Tarjei Boe e Fillon Maillet. Kuehn, Christiansen e Doll chiudono i 10. 15.38 Anche Cappellari ne manca uno nella terza serie. La gara sta per volgere al termine ormai la Top 10 è definita. 15.36 Sbaglia Hofer, un solo bersaglio ... oasport

