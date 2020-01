La capra con la faccia di un uomo: in India è venerata come “avatar di Dio” | VIDEO (Di giovedì 23 gennaio 2020) capra con la faccia umana, il proprietario la venera come “avatar di Dio” VIDEO In India è nata una capra con la faccia di un uomo. L’animale mutante è venerato come un Dio dal proprietario. Il VIDEO che mostra il volto inquietante dalle sembianze umane della capra sta facendo il giro dei social. VIDEO e foto diffusi in Rajasthan, India, della capra mutante sono arrivati anche in Italia. La creatura dall’aspetto curioso è “venerata come un avatar di Dio”. Il proprietario, Mukeshji Prajapap, del villaggio di Nimodia, ha pubblicato sul web il VIDEO dello strano animale. Gli esperti sostengono che l’animale soffra di un raro difetto congenito noto come “ciclopia”, in cui i geni, che in circostanze normali creano una simmetria facciale, falliscono. Leggi anche: Gli animali creati dall’uomo che non dovrebbero esistere in natura tpi

