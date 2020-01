Cnr, olografia digitale e intelligenza artificiale per rilevare le microplastiche in mare (Di giovedì 23 gennaio 2020) Un sensore olografico e un metodo innovativo di intelligenza artificiale consentono di rilevare automaticamente la presenza di microplastiche in campioni marini, distinguendole dal microplankton: questo l’importante risultato di una ricerca pubblicata su Advanced Intelligent Systems (Wiley). Il lavoro ha coinvolto due gruppi dell’Istituto di Scienze applicate e sistemi intelligenti del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Isasi): il gruppo di olografia digitale di Pozzuoli, coordinato da Pietro Ferraro, in collaborazione con il gruppo di intelligenza artificiale di Lecce. Tale attivita’ di ricerca e’ svolta nell’ambito del progetto interdisciplinare Pon “Sistemi di rilevamento dell’inquinamento marino da plastiche e successivo recupero-riciclo (Sirimap)”, uno dei cui obiettivi e’ proprio lo sviluppo di tecniche automatiche di ... ildenaro

AiseStampa : CNR: OLOGRAFIA DIGITALE E INTELLIGENZA ARTIFICIALE IDENTIFICANO MICROPLASTICHE IN MARE - SmartgreenPost : L’inquinamento dei mari dovuto alla #plastica è una delle maggiori emergenze ambientali che ci troviamo ad affronta… - giornaleprociv : Cnr: con olografia digitale e intelligenza artificiale rileavate microplastiche in mare ?? -