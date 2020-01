Chiara Ferragni fa gli addominali, ma qualcosa va storto: "Mi viene da sboccare" - (Di giovedì 23 gennaio 2020) Luana Rosato Momento esilarante in casa di Fedez e Chiara Ferragni: lei tenta di fare gli addominali, ma quando si mette a testa in giù accade l'imprevisto che la spaventa a morte L’ultimo video postato da Fedez ha fatto sbellicare dalle risate il web, un po’ meno Chiara Ferragni che sembra essersi sentita davvero male dopo essersi messa a testa in giù sull’attrezzo per gli addominali. I Ferragnez, che amano condividere con il pubblico della rete anche momenti esilaranti di vita familiare, hanno voluto mostrare cosa accade nella palestra che si sono costruiti in casa quando un marito – in questo caso Fedez – prova a testare le capacità fisiche e ginniche della moglie – l’imprenditrice digitale da milioni di follower, Chiara Ferragni. E, se quest’ultima sembra essere davvero portata per la pole dance, lo stesso non si può pensare della palestra. Quello che è accaduto è ... ilgiornale

Vipdeldivano : RT @stopridingmyD: Io, che me la sentivo come Chiara Ferragni, penso di aver fottuto il sistema e comincio a frequentare letteratura ingles… - animedistinte : RT @mynameismichela: IO COME CHIARA FERRAGNI OGNI VOLTA CHE VADO IN PALESTRA -