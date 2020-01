Channing Tatum, è di nuovo amore con Jessie J (Di giovedì 23 gennaio 2020) Channing TatumChanning TatumChanning TatumChanning TatumChanning TatumIl cielo sopra Channing Tatum e Jessie J torna limpido. L’attore americano e la cantante britannica, infatti, hanno allontanato le nuvole e si sono messi alle spalle la burrasca che, appena un mese fa, sembrava aver compromesso definitivamente la loro relazione: «Si sono presi del tempo per riflettere, sono rimasti a distanza», rivela una fonte a E! News. «Così hanno capito di voler stare insieme». A conferma del gossip, la scorsa settimana Channing e Jessie sono stati sorpresi in un negozio di Los Angeles a fare shopping, in perfetta armonia tra loro: «Non si sono scambiati tenerezze, ma erano entrambi di ottimo umore», afferma un testimone oculare. «Si scambiavano opinioni su alcuni oggetti, c’era complicità. Sembravano davvero felici di passare di nuovo un po’ di tempo l’uno con l’altra». Pensare che alla fine del ... vanityfair

