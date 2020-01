Cassazione, arriva l’ok al referendum sul taglio dei parlamentari (Di giovedì 23 gennaio 2020) Cassazione, arriva l’ok al referendum sul taglio dei parlamentari: a questo punto si dovrebbe votare tra fine marzo e la prima domenica di giugno. Presto gli italiani andranno alle urne per votare contro il taglio dei parlamentari. La Corte di Cassazione, attraverso il proprio ufficio centrale, ha infatti dato l’ok ed aggiunto che “la richiesta … L'articolo Cassazione, arriva l’ok al referendum sul taglio dei parlamentari proviene da www.inews24.it. inews24

