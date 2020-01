Aosta, paziente punto da un ragno violino in ospedale perde la vita dopo tre infezioni (Di giovedì 23 gennaio 2020) Ernesto Mantovanelli era un uomo di 63 anni, con un passato come paracadutista della Folgore e presidente dell’Associazione Disabili Valle d’Aosta. Il 14 gennaio 2020 è morto: mentre si trovava ricoverato all’ospedale Parigi di Aosta è stato morso da un ragno violino. E dopo tre infezioni, purtroppo, è venuto a mancare. I famigliari di Ernesto Mantovanelli vogliono vederci chiaro sulla morte dell’ex paracadutista della Folgore: hanno deciso di avviare una causa civile nei confronti dell’ospedale Parini di Aosta per la morte del loro congiunto, per capire cosa sia successo. Il 63enne si trovava ricoverato in ospedale perché soffriva di grave insufficienza renale. Proprio all’interno della struttura è stato morto da un ragno violino e le sue condizioni, già delicate e ... bigodino

