Virus Cina, individuata l’origine: pipistrelli tra i principali responsabili (Di giovedì 23 gennaio 2020) Avrebbe avuto origine nei pipistrelli il nuovo coronaVirus responsabile dell’epidemia scoperta a Wuhan, città cinese nella provincia di Hubei, ma potrebbero esserci stati più ospiti intermedi tra pipistrelli e umani. Inoltre il microrganismo è geneticamente più simile alla Sindrome respiratoria acuta grave, o Sars, che alla sindrome respiratoria del Medio Oriente, o Mers. E’ quanto emerge da uno studio pubblicato online dalla rivista di ‘Science China Life Sciences’ dai ricercatori dell’Accademia delle Scienze cinesi, della Shanghai Jiao Tong University, del Beijing Institute of Pharmacology and Toxicology e della Guangzhou Medical University. Lo rende noto ‘China Daily’. Il lavoro inizia a far luce sulle caratteristiche del nuovo coronaVirus. Tuttavia, precisano i ricercatori, il nuovo Virus non è né Sars né Mers, ma un ‘parente ... meteoweb.eu

