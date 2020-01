Uomini e Donne, Gemma chiude con Marcello, Samuel esce con Aurora (e conosce Alessia) (Di mercoledì 22 gennaio 2020) La puntata di "Uomini e Donne" di oggi si è aperta con il filmato della prima uscita tra Gemma e Marcello, da poco arrivato in trasmissione."Tu c'hai un carattere forte, però ti arrabbia troppo... Vado a casa felice, ho raggiunto quello che volevo, volevo uscire con te, sei simpatica, attuale, molto intelligente, con un passato di livello, fai parte dei miei gusti, del mio tipo di donna. Ci conosceremo poi meglio. Adesso conosco bene te e poi vediamo che aria tira"Uomini e Donne, Gemma chiude con Marcello, Samuel esce con Aurora (e conosce Alessia) 22 gennaio 2020 15:57. blogo

matteosalvinimi : Guardate che folla stupenda stamattina per la Lega a Serra San Bruno, in Calabria!!! Domenica si vota e finalmente… - elenabonetti : Oggi un altro soffitto di cristallo si è infranto. La #Grecia ha eletto Ekaterini Sakellaropoulou Presidente della… - TeresaBellanova : Nell'entroterra Riminese, in visita a realtà d'eccellenza, frutto delle capacità imprenditoriali di donne e uomini… -