Sospetta meningite a Reggio Calabria, l’Ospedale: “Le analisi confermano, non è meningite” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Nessun nuovo caso di meningite, lo chiarisce l’Ospedale di Reggio Calabria. La bambina di 6 anni ricoverata nel reparto di pediatria non è infatti affetta da meningite infettiva. La Direzione Strategica del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi – Melacrino – Morelli” di Reggio Calabria chiarisce che “la minore, cui si fa riferimento nell’articolo, non presenta segni clinici né dati di laboratorio, compreso l’esame del liquor, di meningite infettiva, come confermato dal reparto di Pediatria presso cui la piccola paziente è degente e dagli esami eseguiti presso il laboratorio di Microbiologia.”L'articolo Sospetta meningite a Reggio Calabria, l’Ospedale: “Le analisi confermano, non è meningite” Meteo Web. meteoweb.eu

