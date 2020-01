Sinisa Mihajlovic fa il tifo per Salvini e Borgonzoni in Emilia-Romagna (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Sabato, alle 15 allo stadio Paolo Mazza di Ferrara, ci sarà il derby Emiliano-romagnolo tra Spal e Bologna. Il giorno dopo, la stracittadina si sposterà all’interno delle urne elettorali, dove i cittadini saranno chiamati a scegliere il proprio presidente di Regione. E Sinisa Mihajlovic indica la sua scelta (che però non potrà sostenere, in quanto non iscritto nei registri elettorali dell’Emilia-Romagna) in un’intervista al Resto del Carlino: farà il tifo per Lucia Borgonzoni, avendo grande stima per Matteo Salvini. LEGGI ANCHE > L’appello di Mihajlovic ai malati: «Non vergognatevi di piangere e avere paura, abbiate voglia di vivere» «È passato a trovarmi l’altro giorno a trovarmi, in incontro piacevole – ha detto l’allenatore del Bologna, parlando del segretario della Lega -. Mi piace la sua forza e la sua forza e la sua grinta, è un combattente». Come ... giornalettismo

