Sarri torna a Napoli con la Juve Standing ovation per il “traditore”

Serie A. Paura Sarri - impresa Conte. Inzaghi che fortuna. Gattuso peggio di Ancelotti. Insigne torna capitano : Il campionato di Serie A ha emesso il primo verdetto: la Juventus è campione d’inverno ma con qualche timore. Dopo diverse stagioni gli ottovolteconsecutivi campioni d’Italia arrivano al giro di boa con qualche avversario incollato alle costole. Inter e Lazio fanno pesantemente sentire il loro fiato sul collo di Ronaldo e compagni. Ma il timore principale in casa bianconera è la statistica di Sarri. Due volte al termine del girone d’andata il ...

Sarri su de Ligt : «Problema al pube in risoluzione - sta tornando ai suoi livelli» – VIDEO : Durante la conferenza stampa, Maurizio Sarri ha parlato di Matthijs de Ligt e del suo recupero dall’infortunio Maurizio Sarri ha parlato anche di Matthijs de Ligt durante la conferenza stampa di vigilia di Juve-Roma. Ecco cosa ha detto il tecnico bianconero. «Comincia stare meglio, ha risolto l’acciacco al pube degli ultimi tempi, gli resta un piccolo acciacco alla spalla. La sensazione è che stia tornando sui ...

Conferenza stampa Sarri : “Serve continuità. De Ligt? Sta tornando al top” : Conferenza stampa Sarri – Vigilia del big match dell’ultima giornata del girone di andata. Roma e Juventus si sfideranno domani sera all’olimpico di Roma. Maurizio Sarri in Conferenza (come ogni vigilia) scioglierà gli ultimi dubbi di formazione. Nella Juventus tiene banco il ballottaggio Demiral-De Ligt che ultimamente sta facendo accomodare in panchina l’ex capitano dell’Ajax. Dalle parole del tecnico si capiranno ...

Juventus - Maurizio Sarri in bilico? Torna di moda l’hashtag #Sarriout per l’ex Napoli : La Juventus non ha chiuso di certo nel migliore dei modi il 2019. La sconfitta in Supercoppa italiana contro la Lazio, unica squadra in grado di battere i bianconeri anche in campionato, ha fatto sorgere un po’ di dubbi sull’operato di Maurizio Sarri. Il nuovo mister bianconero ha perso l’opportunità di vincere il suo primo trofeo in Italia. Il suo proverbiale gioco non si vede. Il vice Giovanni Martusciello ha parlato delle ...

Juve - torna il tridente magico : la risposta di Sarri : Juve di nuovo in campo domani alle 19 contro la Sampdoria per anticipare in vista della Supercoppa. Maurizio Sarri non scioglie i dubbi sulla formazione. Juve di nuovo in campo, a soli tre giorni dalla vittoria sull’Udinese. Questa volta tocca alla Samp di Claudio Ranieri, anticipo dovuto all’impegno in Supercoppa di domenica prossima, mentre la […] L'articolo Juve, torna il tridente magico: la risposta di Sarri proviene da ...

LIVE Juventus-Udinese 3-1 - Serie A calcio in DIRETTA : i bianconeri di Sarri battono i friulani e tornano in testa in attesa dell’Inter. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER VIDEO highlights E SINTESI 17.00 La nostra DIRETTA LIVE si chiude qui, grazie per aver seguito Juventus-Udinese su questa pagina, un saluto dalla redazione di OA Sport. 16.57 LE Pagelle DELLA JUVENTUS: Buffon 6,5, Danilo 6,5, Bonucci 7 (dal 75′ De Ligt 6), Demiral 7, De Sciglio 6,5, Rabiot 6,5, Bentancur 6, Matuidi 6, Dybala 8 (dal 75′ Bernardeschi 6), Higuain 7 ...

Serie A - anticipi e posticipi fino alla 22/a giornata : Napoli-Inter all’Epifania - Sarri torna al San Paolo il 26 gennaio : La Lega di Serie A ha deciso anticipi e posticipi del campionato per le prime cinque giornate del 2020. Spiccano i match di Inter e Juventus in casa del Napoli. La Lega di Serie A ha diramato il calendario delle prime cinque giornate dell’anno 2020. Si tratta degli anticipi e posticipi che vanno dalla 18/a alla 22/a giornata di campionato. La Serie A torna in campo il 5 gennaio 18ª giornata Domenica 5 gennaio, ...

Cristiano Ronaldo e l'infortunio smentito - Pistocchi : "Qualcosa non torna". Juve e Sarri - ancora caos? : Il caso-Cristiano Ronaldo è chiuso? Sì. O forse... no. Si parla ovviamente delle polemiche della scorsa settimana, sorte dopo la sostituzione nel match tra Juventus e Milan e la successiva fuga prima dallo stadio e poi da Torino. Dunque la tripletta in nazionale e l'abbraccio al ct della selezione,