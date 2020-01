Renault Captur, ora è connessa, ibrida e ancora più sicura (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Dopo un milione e seicentomila unità vendute dal 2013, Renault Captur si rinnova. Non solo nel design. Oltre alle nuove motorizzazioni –tra cui la versione hybrid plug-in e gpl– si evolve anche l’infotainment, con l’introduzione del nuovo Easy Link. Infine, come Renault Clio, con cui condivide il pianale CMF-B, il piccolo suv Renault porta a bordo i nuovi sistemi di assistenza alla guida. Design da suv Nuovo Captur cresce in lunghezza di 11 centimetri toccando i 4 metri e 23. Indossa cerchi più grandi che toccano i 18 pollici e anche il passo si allunga arrivando a 2 metri e 63 cioè 2 cm in più della versione precedente. Dimensioni a parte, i fari 100% led e la nuova firma luminosa C-Shape adottata nel posteriore fanno di Renault Captur un’auto differente. Ma a definire il look da suv sono soprattutto la cintura di protezione nera che percorre tutta l’auto e le numerose nervature ... wired

GIUSPEDU : RT @tvdellosport: ??| Alle 21.15 torna #SiMotori! ?? Parleremo del futuro del marchio #DS all'insegna dell'elettrico Motori, #Peugeot 508, l… - tvdellosport : ??| Alle 21.15 torna #SiMotori! ?? Parleremo del futuro del marchio #DS all'insegna dell'elettrico Motori, #Peugeot… - CyberSecHub0 : RT @pcexpander: Renault Captur 2020: la prova delle motorizzazioni a benzina #pcexpander #cybernews #nonstopnews #cybersecurity #cyberattac… -