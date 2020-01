Napoli e Inter trovano l’accordo per Politano: le cifre dell’affare (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoDopo la vittoria per 1-0 contro la Lazio nei quarti di finale di Coppa Italia il Napolil’Intersi muove anche sul mercato. Secondo quanto dichiarato da Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky Sport il club azzurro ha raggiunto un’intesa di massima con l’Inter per l’acquisto a titolo definitivo o un prestito con obbligo di riscatto del giocatore classe 1993. Operazione da circa 25 milioni di euro, condizioni che la Roma non riesce al momento a garantire. Nell’operazione è possibile che rientri Fernando Llorente, già nel mirino di Antonio Conte prima del suo arrivo a Napoli nella scorsa estate. Ore decisive quindi per la chiusura della trattativa e se la Roma non rilancerá, nella giornata di domani il Napoli presenterà un’offerta definitiva a Politano e potrebbe diventerà un rinforzo importante ... anteprima24

