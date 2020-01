Milan, Castillejo: «Ibrahimovic il primo ad arrivare a Milanello» (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Castillejo racconta cosa si prova a condividere lo spogliatoio del Milan con un campione del calibro di Zlatan Ibrahimovic Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Samu Castillejo ha parlato dell’impatto di Zlatan Ibrahimovic sul Milan e sull’apporto in termini di leadership offerto dallo svedese. «Ha 38 anni, ieri quando abbiamo fatto il lavoro di recupero era il primo. E’ il primo che arriva a Milanello. Se uno come Ibra che ha vinto tutto fa queste cose, tu che ti chiami Castillejo non lo fai? Per forza. E’ un giocatore molto esigente in campo, se sbagli un passaggio te lo dice, ti fa tirare fuori tutto quello che hai, stiamo giocando con un campione. E’ un leader, non cerca solo di fare gol ma anche di far vincere la squadra. Lui è un giocatore fatto così». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

AntoVitiello : Formazione ufficiale #Milan: Donnarumma, Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez, Castillejo, Kessie, Bennacer, Bonavent… - EnricoLetta : Ero davvero troppo impegnato a prendermela con #Pairetto ??????@acmilan #milan #Castillejo - AntoVitiello : Bel successo del #Milan in Coppa Italia che ora affronterà il Torino ai quarti. Risposta positiva di #Piatek, confe… -