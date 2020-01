Meteo: Torna l'Alta Pressione, ma da VENERDI' cambia tutto (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Nonostante l'Alta Pressione sta Tornando protagonista sull'Italia, non sembra destinata a riportare una stabilità Meteo particolarmente duratura. Già da VENERDI' infatti, un caparbio ciclone tutt'ora presente sulla Penisola Iberica, riuscirà nuovamente a spostare il suo baricentro verso l'Italia quel che basta per spingere una perturbazione atlantica pronta a rovinarci il prossimo WEEKEND. vediamo meglio nel dettaglio come evolverà il quadro Meteorologico nei prossimi giorni. Tra oggi e domani anche sull'Italia si registreranno i valori massimi di Pressione, gioco forza il Meteo sarà per lo più stabile e soleggiato, disturbato solo da qualche nube di passaggio e da alcuni banchi di nebbia in Val Padana più probabili nottetempo e nelle ore prossime all'alba. Godremo inoltre di un clima diurno piuttosto gradevole specialmente Sud e sulla due Isole Maggiori dove i termometri ... meteogiornale

