Lucca, ragazza di 14 anni muore in un incendio. La madre viene avvisata dell’accaduto e ha un incidente stradale (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Una studentessa di 14 anni, Giulia Salotti, è morta nella notte fra martedì e mercoledì in un incendio in casa. L’incidente è avvenuto intorno alle 2,30 in un edificio nel comune di Borgo a Mazzano, in provincia di Lucca. Il padre della ragazza è rimasto ustionato nel tentativo di salvarla dalle fiamme, ma non è in pericolo di vita. La madre della giovane, che viveva da qualche tempo in un’altra casa, si è diretta in auto sul posto dopo essere stata avvisata dell’accaduto, ma nel tragitto ha perso il controllo del mezzo e ha avuto un incidente stradale. La donna è stata soccorsa dal 118 e trasportata in codice giallo in ospedale. Le cause delle fiamme sono ancora ignote, ma i vigili del fuoco sono stati incaricati di predisporre una relazione tecnica per individuarle. Il corpo della 14enne è stato trovato dai vigili del fuoco in camera da letto, al piano superiore della ... ilfattoquotidiano

