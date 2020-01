LIVE Strasburgo-Dinamo Sassari 83-88, Champions League basket 2020 in DIRETTA: i sardi soffrono ma vincono in Francia (Di mercoledì 22 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:11 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE, grazie per aver seguito OA Sport e appuntamento alla prossima DIRETTA! 22:08 La Dinamo sbanca Strasburgo pur soffrendo nel finale. I sardi tirano con un ottimo 41% da 3 (16/39) e hanno 17 punti da Vitali (4/8 da 3) e 17 con 12 rimbalzi e 4 assist da un ispirato Pierre. Ottimi anche i contributi di Spissu e Bilan con 16 e 15 punti a testa. York con 21 punti e 6 assist è il migliore dei suoi. Con questo successo gli isolani mettono una seria ipoteca sul passaggio del girone da testa di serie numero uno o due. 83-88 Inglis ne mette due ma Sassari muore col pallone in mano. FINISCE QUI!!! 81-88 2/2 importantissimo. Liberi per Spissu sul fallo di York. Bonus raggiunto ora dai francesi. Nzeulie sbaglia col semigancio in virata, poi in transizione Scrubb porta i suoi a -5. 35″ al termine. Poco più ... oasport

