LIVE Fognini-Thompson 7-6 (4) 6-1 3-6 4-6 7-6 [10-4], Australian Open 2020 in DIRETTA: l’azzurro sopravvive a un’altra battaglia e vola al terzo turno! (Di mercoledì 22 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE di Fognini-Thompson. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata! Dopo l’ultimo rovescio lungolinea vincente sarà l’argentino Guido Pella l’avversario del ligure al terzo turno; seconda vittoria consecutiva al quinto set. ED ECCOLO QUA! FABIO Fognini SOPRAVVIVE E VOLA AL TERZO TURNO DEGLI Australian Open IN QUATTRO ORE ABBONDANTI! 7-6(4 6-1 3-6 4-6 7-6 10-4 il punteggio finale! 9-4 CINQUE MATCH POINT Fognini! Servizio e dritto all’incrocio delle righe! Due servizi ora per Thompson. 8-4 Fognini, servizio vincente! Anche se poi è Thompson che sbaglia di rovescio su una seconda abbastanza giocabile dell’azzurro. SI cambia di nuovo campo. 7-4 Fognini, vede lo spazio l’azzurro per il lungolinea di dritto, ma sbaglia. Ora due servizi per lui. ... oasport

Louis_dtr : #AustralianOpen . Fognini live : 1.65 ? . Federer score finale 3-0 : 1.32 ? #TeamParieur ??? - zazoomnews : LIVE Fognini-Thompson 7-6 (4) 6-1 3-6 4-6 3-2 Australian Open 2020 in DIRETTA: iniziato il quinto set si seguono i… - zazoomblog : LIVE Fognini-Thompson 7-6 (4) 6-1 3-6 4-6 1-0 Australian Open 2020 in DIRETTA: iniziato il quinto set - #Fognini-T… -