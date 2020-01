LIVE Australian Open 2020, risultati 22 gennaio in DIRETTA: Berrettini e Fognini in campo. Primo set per Suarez Navarro: Kvitova e Osaka volano al terzo turno! Querrey sul 2-1: a seguire Sinner (Di mercoledì 22 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 03.20 Tempo di vittorie anche per Julia Gorges e Sara Sorribes Tomo: la tedesca butta fuori la testa di serie #13 Petra Martic mentre la spagnola vince in rimonta contro Veronika Kudermetova. 03.19 Heather Watson vince contro Krystina Pliskova in rimonta: la britannica si qualifica al secondo turno vincendo 4-6 6-3 6-1. 03.17 Scende in campo la padrona di casa, Ashleigh Barty, sulla Rod Laver Arena: la #1 al mondo sfida Polona Hercog. 03.16 Break di Ricardas Berankis! Sam Querrey perde il servizio ed è sotto 2-0 nel quarto set. 03.13 Break in apertura di Guido Pella contro Barrère: 3-1 per il sudamericano. Stessa sorte per Wozniacki, che perde ancora il servizio: Yastremska sale 4-1. 03.09 Secondo set Sam Querrey! L’americano vince il terzo set contro Ricardas Berankis per 6 giochi a 4 e sale 2-1 nel match. 03.08 Alison Riske porta a ... oasport

