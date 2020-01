L’Amica Geniale su Rai2 con gli episodi della violenza a Lenù: censura confermata? (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il finale della prima stagione de L'Amica Geniale si avvicina mettendo fine a questo ciclo di repliche in attesa della seconda in onda su Rai1 dal 10 febbraio. I nuovi episodi saranno otto proprio come per la prima stagione ma tutto sarà diverso per Lila e Lenù divise tra vita matrimoniale, maternità e studi. I loro percorsi prenderanno presto strade diverse ma senza mai dividersi del tutto e anche questa sera, nella replica di Rai2, le ritroveremo separate e lontane, per esperienze e progetti. Ad andare in onda oggi, 22 gennaio, su Rai2, saranno due episodi clou della prima stagione, quelli della violenza subita da Elena per mano del "filosofo" del rione, Donato Sarratore. Ospite a Ischia di Nella, una cugina della maestra Oliviero, la giovane si ritrova proprio sotto lo stesso tetto con i Sarratore e nota subito che Nino prova dell'astio per suo padre tanto da sparire al suo ... optimaitalia

