Karina Cascella compie 40 anni e si fa una dedica speciale sui social

E' un giorno speciale per Karina Cascella quello di oggi. Bisogna spegnere 40 candeline! Un altro traguardo è stato superato! Ed è la stessa Karina a volersi fare una bella dedica per questo giorno speciale, anche per ringraziare le tantissime persone che le hanno già inviato messaggi di auguri. La sua vita non è stata sempre facile, anzi. Ma oggi può davvero ringraziare per quello che ha conquistato: per il suo lavoro, per la sua adorata figlia, per un nuovo grande amore e per la famiglia allargata e speciale di cui fa parte! UNA dedica speciale DI Karina Cascella A SE' STESSA PER I 40 anni Ed ecco le parole sui social di Karina: Compi 40 anni e posti una foto di quando ne avevi 10?Si.Perché non è stato un percorso facile.Perché in questa foto ero inconsapevole di ciò che sarebbe stata la mia vita..o meglio, non ero già la bambina più felice del mondo, ma ...

