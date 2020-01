Il piccolo Julen (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il 13 gennaio dell’anno scorso, la Spagna e il mondo sono rimasti col fiato sospeso quando Julen Roselló, un bambino di 2 anni di Malaga cadde in un pozzo profondo 71 metri. Il difficoltoso lavoro di salvataggio è durato per 13 giorni, fino a quando finalmente una capsula è riuscita ad accedere al luogo in cui si trovava il corpo di Julen. I peggiori presagi di un incidente che ha scioccato milioni di persone si sono verificati, Julen non è riuscito a sopravvivere dopo così tanti giorni nel pozzo. I suoi genitori devastati gli diedero l’ultimo addio. Avevano già perso il loro primo figlio a causa di una morte improvvisa e hanno dovuto affrontare di nuovo lo stesso dolore. È stato dato inizio ad un processo per determinare le implicazioni per la morte del bambino. Ma questo lunedì è stato reso noto che non ci saranno processi per la morte di Julen, perché i genitori hanno ... bigodino

piccolo Julen Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : piccolo Julen