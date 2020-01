Eruzione vulcano Filippine: 459mila colpiti, 930mila a rischio (Di mercoledì 22 gennaio 2020) “Le ceneri e i gas vulcanici hanno distrutto non solo le case, ma anche i campi, principale fonte di reddito per molte famiglie”, la dichiarazione, diffusa da Luzon (Filippine) è di Melinda Marie Buensuceso, coordinatrice locale delle operazioni dell’ong ‘Azione contro la Fame’. “La popolazione della zona piu’ colpita, che si sviluppa in un raggio di 14 chilometri dal cratere del vulcano, e’ gia’ stata evacuata ma si stima che il numero degli sfollati continuera’ ad aumentare” fanno sapere ancora dall’organizzazione: “Altre 930.000 persone, infatti, vivono in un raggio di 17 chilometri dalla zona di pericolo e potrebbero essere colpite nelle prossime ore da un flusso piroclastico e dallo tsunami vulcanico”. ‘Azione contro la Fame’, fa sapere inoltre di aver appena attivato un protocollo ... meteoweb.eu

