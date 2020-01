Dramma in Irpinia, professore si lancia dal ponte prima di arrivare a scuola (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Un professore di Filosofia si è suicidato ad Ariano Irpino prima di arrivare a scuola. Il docente, originario di Grottaminarda, ha fermato la sua auto lungo la strada panoramica del Tricolle.... ilmattino

Notiziedi_it : Dramma in Irpinia, professore si lancia dal ponte prima di arrivare a scuola - wam_the : Dramma in Irpinia: si suicida impiccandosi - Gazzettino : Dramma in Irpinia, 18enne #muore ?durante la festa di compleanno -