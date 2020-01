Coronavirus, i morti in Cina salgono a 9. Oltre 400 le persone contagiate (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il Coronavirus di Wuahn ha fatto altre vittime in Cina. Secondo un bilancio aggiornato nella notte, le vittime sono salite da 6 a 9 e i casi accertati in tutto il Paese hanno superato quota 400. A riferirlo è stato il viceministro della Commissione nazionale per la salute Li Bin in una conferenza stampa. Le autorità cinesi hanno comunicato anche che il nuovo virus, appartenente alla stessa famiglia della Sars, «può mutare e propagarsi più facilmente». Il comitato d’emergenza dell’Organizzazione mondiale della sanità si riunirà a Ginevra questa mattina, 22 gennaio, per valutare la portata dell’epidemia. Un caso è stato accertato ieri, 21 gennaio, negli Stati Uniti, e un altro a Taiwan. Intanto, sono stati rafforzati i controlli negli aeroporti, anche quelli italiani. The death toll from the Wuhan Coronavirus has risen to nine, as dozens more cases were reported ... open.online

