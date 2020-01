Chi è il parlamentare tunisino che attacca Salvini (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Roberto Vivaldelli Contro il leader leghista ha preso posizione Sami Ben Abdelaali, parlamentare tunisino ex collaboratore di Rosario Crocetta alla Regione Sicilia Il blitz di Matteo Salvini nel quartiere Pilastro, a Bologna, fortino dei pusher, ha fatto infuriare la Tunisia. Il segretario del Carroccio ha incontrato i residenti e con loro ha fatto un giro in zona, citofonando a una famiglia di origine tunisina che avrebbe - a loro dire -responsabilità su alcuni episodi di spaccio. L’assemblea parlamentare tunisina ha deciso ufficialmente di prendere posizione contro l'iniziativa di Salvini, attraverso un suo esponente, Sami Ben Abdelaali, che ha reso pubbliche alcune dichiarazioni molto forti nei confronti del leader della Lega. "Siamo sbalorditi, la Tunisia non merita un trattamento del genere. In Tunisia quest’azione vergognosa di Salvini ha scatenato una grande protesta ... ilgiornale

