Anziana multata sul bus scrive a Renzi e Nardella (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Valentina Dardari La sorella della donna ha scritto al sindaco per difendere l’Anziana, a suo dire umiliata dai controllori. Di tutt’altro avviso il personale Ataf che le ha trovate senza biglietto La sorella di un’Anziana signora di Firenze, multata sul bus perché trovata senza biglietto obliterato, ha preso il coraggio e ha scritto al sindaco Nardella, all’assessore Giorgetti e a Matteo Renzi per raccontare la terribile e umiliante avventura capitata alla 77enne. “Sono rimasta malissimo, sia io e ancora di più mia sorella, che aveva le lacrime agli occhi. Non si può trattare così una donna Anziana e malata” ha esordito Armida Nardi, spiegando che l’Anziana, lo scorso 10 gennaio era salita su un bus della linea 20 per recarsi in centro città. Poco dopo essere salita a bordo però, lei e la sua amica sono state multate da un controllore Ataf perché trovate senza ... ilgiornale

