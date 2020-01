All’Azienda “Moscati” la lezione di Gelli su “responsabilità professionale e gestione del rischio” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Una lezione di Federico Gelli per formare operatori selezionati dell’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino, destinati, al termine del percorso di conoscenza, a diventare facilitatori del Modello Italiano per la gestione del Rischio in Sanità. Si è conclusa questo pomeriggio la tre giorni del corso di formazione che ha visto come docente d’eccezione l’ex deputato Gelli, Relatore della legge 24 del 2017 “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, approvata dal Parlamento in via definitiva il 28 febbraio 2017. La cosiddetta Legge Gelli nel primo articolo indica che la sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute e si realizza anche mediante la gestione del rischio. Nel suo lungo e interessante intervento, in ... anteprima24

