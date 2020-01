Virus Cina,rischio Ue sale a "moderato"

sale il rischio che il nuovo coronaVirus identificato in Cina sbarchi anche in Europa. Dopo la conferma ufficiale della trasmissione anche tra uomo e uomo, il Centro europeo di controllo delle malattie (Ecdc) ha ritoccato al rialzo la classificazione del rischio, portandolo da "basso" a "moderato". "Per valutare la portata di questa modalità di trasmissione servono ulteriori informazioni -si legge nel report del Centro- La fonte dell'infezione non è nota e potrebbe essere ancora attiva" Si potrebbero importare casi in Europa.(Di martedì 21 gennaio 2020) ilche il nuovo coronaidentificato insbarchi anche in Europa. Dopo la conferma ufficiale della trasmissione anche tra uomo e uomo, il Centro europeo di controllo delle malattie (Ecdc) ha ritoccato al rialzo la classificazione del, portandolo da "basso" a "". "Per valutare la portata di questa modalità di trasmissione servono ulteriori informazioni -si legge nel report del Centro- La fonte dell'infezione non è nota e potrebbe essere ancora attiva" Si potrebbero importare casi in Europa.(Di martedì 21 gennaio 2020)

